Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düğünde "omuz atma" kavgasında kız ve erkek tarafı birbirine girdi

3. Sayfa Haberleri

Düğünde 'omuz atma' kavgasında kız ve erkek tarafı birbirine girdi

Esenyurt'ta bir düğünde kız tarafıyla erkek tarafı arasında "omuz atma tartışması" nedeniyle çıkan kavga, mahalleyi ayağa kaldırdı.

Esenyurt'ta bir düğünde kız tarafıyla erkek tarafı arasında "omuz atma tartışması" nedeniyle çıkan kavga, mahalleyi ayağa kaldırdı. Tekmeli yumruklu kavgada, her iki taraftan çok sayıda kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, düğünde kız ve erkek tarafında 2 kişi arasında "omuz atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma, şahısların akrabalarının da dahil olmasıyla kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Düğün salonu içinde başlayan kavga, tarafların sokağa çıkmasıyla dışarıda da devam etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan şahısları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Her iki taraftan çok sayıda kişinin darp edildiği kavga, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt kavga 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title