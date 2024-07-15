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Düğünde kavga: Sandalyeler havada uçuştu, 1 kişi yaralandı

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Samsun'da bir düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu, 1 kişi bıçaklandı ve 3 kişi darp sonucu hastanelik oldu. Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Düğünde ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: Sandalyeler havada uçuştu

1 kişi bıçakla yaralandı, 3 kişi darp sonucu hastanelik oldu

SAMSUN - Samsun'da düğünde çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu, 1 kişi bıçaklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir düğün salonunda yapılan düğünde gerginlik yaşandı. İddiaya göre laf atma sebebiyle çıkan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüştü.

Düğüne katılan iki grubun birbirine girmesiyle sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada düğün salonundan çığlıklar yükseldi.

Polisin araya girmesiyle sonlanan kavgada 1 kişi bacağından bıçaklandı, 3 kişi darp nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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