Düğünde İkram Edilen Yemekten Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düğünde ikram edilen tavuk ve pilavdan yiyen 2 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvurdu.

Adapazarı ilçesinde düzenlenen düğünde davetlilere yemek ikramında bulunuldu. Burada tavuk ve pilavdan yiyen 22 kişi mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri ile hastanelere başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi ile hastaneye başvuran2 2 kişi tedavileri sonrasında taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA