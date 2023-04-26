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Düğünde iki grup arası bıçaklı kavga: 10 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Düğünde iki grup arası bıçaklı kavga: 10 yaralıADANA Adana'da bir düğünde iki grup arası çıkan bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

Düğünde iki grup arası bıçaklı Kavga : 10 yaralı

ADANA Adana'da bir düğünde iki grup arası çıkan bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kavga merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Bir düğün salonunda yapılan düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklarla birbirine saldıran iki gruptan 10 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla düğüne katılan kişiler tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - 3. Sayfa

Sarıçam Adana kavga 3. Sayfa Haberler

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