Son dakika haber... Düğünde havaya ateş edenlere suçüstü 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Düğünde havaya ateş edenlere suçüstüGAZİANTEP Gaziantep'te bir düğünde havaya ateş eden 3 şahıs suçüstü yakalandı. Düğünde havaya ateş edenlere suçüstü GAZİANTEP Gaziantep'te bir düğünde havaya ateş eden 3 şahıs suçüstü yakalandı. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beydilli Mahallesinde bir sokakta yapılan düğünde av tüfeğiyle havaya ateş eden şüpheliyi suçüstü yakaladı. Olayda düğün alanında elinde kurusıkı tabanca bulunan bir şahıs ile düğün sahibi M.Y.'den de bir adet av tüfeği ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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