Düğünde havaya ateş eden kişi tabancasıyla yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde düğün merasiminde havaya ateş eden bir kişi tabancasıyla birlikte yakalandı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde düğünde havaya ateş eden bir kişi tabancasıyla yakalandı.

Olay, Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün merasiminde havaya ateş edilmesi olayı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan detaylı araştırma sonucu E.Ö. isimli şüpheli şahıs 1 adet tabanca ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN