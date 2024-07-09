Düğünde havaya ateş açılması sonucu kadın yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu bir kadın, omuz bölgesine isabet eden 'yorgun mermi' nedeniyle yaralandı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 7 Temmuz 2024 günü saat 23.30 sıralarında, Kızıltepe'de meydana geldi. İlçeye misafir olarak gelen kadının omzuna yemek yediği esnada yorgun mermi isabet etti. Yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı saatlerde bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, yorgun merminin bir düğün sırasında ateşlendiğini tespit etti.

Olaya karıştığı belirlenen şahıslardan 6'sı kısa sürede yakalandı. Şahısların ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda; 4 adet av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 10 adet tabanca fişeği ve tüfeklere ait 28 adet ses fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - MARDİN