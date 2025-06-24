Düğünde Dağıtılan Paralar Kavga Çıkardı

Düğünde Dağıtılan Paralar Kavga Çıkardı
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İstanbul Esenyurt'ta bir düğünde havaya atılan paraları çocukların alması üzerine yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayla ilgili çok sayıda polis sevk edildi.

İstanbul Esenyurt'ta çocuklar, düğünde havaya atılan paraları alınca ortalık karıştı. 2 ailenin yakınları arasında başlayan tartışma, sokağa taşarak kavgaya dönüştü. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Merkez Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre bir düğünde, havaya atılan paraları çocuklar alarak kaçtı. Bu nedenle düğüne katılan misafirlerle, bazı aile üyeleri arasında tartışma çıktı. Düğüne katılan diğer misafirlerinde olaya dahil olmasıyla büyüyen tartışma sokağa taşarak kavgaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, taraflar güçlükle sakinleştirildi. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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