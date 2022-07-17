Son dakika haber! Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü Edinilen son dakika gelişmesine göre Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü İki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir düğünde gelin ile damadın aileleri arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü İki aile arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandı KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir düğünde gelin ile damadın aileleri arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi'ndeki bir düğünde gelin ile damadın aileleri arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı. Durumun ilgili mercilere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise tarafları sakinleştirdi. Çevredekiler ise, çıkan tartışmayı cep telefonu ile görüntüledi. İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa Kayseri kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber! Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, ortalık savaş alanına döndü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.