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Düğünde atılan silahtan çıkan saçma 15 yaşındaki çocuğu yaraladı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde düzenlenen bir düğünde atılan silahtan çıkan saçma, 15 yaşındaki bir çocuğun beline isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Yaralı çocuk hastaneye kaldırılırken, silahı ateşleyen şahıs ise gözaltına alındı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir düğünde atılan silahtan çıkan saçma 15 yaşındaki bir çocuğun beline isabet ederek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eflani ilçesine bağlı Saçak köyünde meydana geldi. Köyde düzenlenen düğün sırasında Kemal A. (57) isimli şahıs, ruhsatsız tabancası ile ateş ettiği sırada çıkan saçmalar 15 yaşındaki Muhammet D. isimli çocuğa isabet etti. Çocuk yakınları tarafından önce Eflani Entegre Devlet Hastanesine ardından ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan müdahale ise saçmaları vücudundan çıkarılan çocuğun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan düğünde silahı ateşleyen ve çocuğun yaralanmasına sebep olan Kemal A. isimli şahıs ise hastaneye gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Eflani Çocuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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