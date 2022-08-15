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Düğünde alkollü grup ile diğer grup arasında kavga: 3 yaralı

Düğünde alkollü grup ile diğer grup arasında kavga: 3 yaralı

Küçükçekmece'de, düğünde alkol alan grup ile başka bir grup arasında çıkan kavgada 3 bıçaklanarak yaralandı.

Küçükçekmece'de, düğünde alkol alan grup ile başka bir grup arasında çıkan kavgada 3 bıçaklanarak yaralandı. Polis ekipleri ise şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesindeki bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünde alkol alan bir grup ile düğüne gelen başka bir grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı.

3 kişiyi bıçakladı

Kalabalık araya girmeye çalışsa da iki grup birbirine vurmaya başladı. Kavga sırasında bir şahıs tartışıp kavga ettiği alkollü gruptan üç kişiyi bıçaklayarak yaraladı.

Çevik Kuvvet Polisi kavgayı ayırdı

Bıçaklanma sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan H.G, B.G ve S.K, sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İhbar üzerine gelen çevik kuvvet polis ekipleri kavgayı ayırırken şüpheli ise kalabalıktan faydalanarak kaçtı.

Polis yaptığı olay yerindeki çalışmanın ardından 3 kişiyi bıçaklayan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece kavga 3. Sayfa Haberler

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