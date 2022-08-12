Düğün yolunda kaza: 5 yaralı Şanlıurfa'dan Tokat'a düğüne gelenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa'dan Tokat'a düğüne gelenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre; Tokat Sivas karayolu Çamlıbel beldesi yakınlarında meydana geldi. M.Ç. idaresindeki Ford marka 63 BB 034 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Şanlıurfa Tokat Ford 3. Sayfa Haberler

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