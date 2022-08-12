Haber : Düğün yolunda kaza: 5 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düğün yolunda kaza: 5 yaralı

 - Güncelleme:
Düğün yolunda kaza: 5 yaralı

Şanlıurfa'dan Tokat'a düğüne gelenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan Tokat'a düğüne gelenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Tokat Sivas karayolu Çamlıbel beldesi yakınlarında meydana geldi. M.Ç. idaresindeki Ford marka 63 BB 034 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Tokat Ford 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title