Düğün videosunu izledi, gördükleri karşısında hayrete düştü

Düğünde çekilen görüntüleri izleyen vatandaş, gördükleri karşısında hayrete düştü. Görüntülerde küçük bir çocuğun takı töreni esnasında gelinin üzerindeki paralardan bir kısmını aldığı görülüyor. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşan vatandaş, "Keşke böyle bir yola başvurmasaydın" notunu düştü.