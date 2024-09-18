Düğün videosunu izledi, gördükleri karşısında hayrete düştü
Düğün videosunu izleyen bir vatandaş, takı töreni esnasında bir çocuğun takılan paralardan bir kısmını alarak uzaklaştığını gördü. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşan vatandaş, "Keşke böyle bir yola başvurmasaydın" notunu düştü.
Düğünde çekilen görüntüleri izleyen vatandaş, gördükleri karşısında hayrete düştü. Görüntülerde küçük bir çocuğun takı töreni esnasında gelinin üzerindeki paralardan bir kısmını aldığı görülüyor. O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medyadan paylaşan vatandaş, "Keşke böyle bir yola başvurmasaydın" notunu düştü.