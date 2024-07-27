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Düğün Töreninde Silah Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir düğün töreninde belindeki silah kazara ateş alan bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı. Olayda hayatını kaybeden kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir düğün töreninde belindeki silah kazara ateş alan bir kişi öldü, bir kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni'nin Aktepe köyündeki bir düğün töreninde Reşo Gürsoy'un belindeki tabanca kazara ateş aldı. Tabancadan çıkan mermiler Reşo Gürsoy ile düğün alanında bulunan Vakkas Eryalçın'a isabet etti. Yaralanan Gürsoy ve Eryalçın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılarak Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Reşo Gürsoy, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Besni Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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