Düğün Sonrası Silah ve Havai Fişekli Kutlama Paniği

Esenyurt'ta düğün sonrasında gelin ve damadı uğurlamak isteyen yakınları, caddeyi savaş alanına çevirdi. Şahıslar, gece yarısı silah ve havai fişeklerle kutlama yaparken mahalleli bomba korkusu yaşadı. Olay anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

- Düğün sonrasında gelin ve damadı uğurlamak için ortalığı savaş alanına çevirdi: o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta düğün sonrasında silah ve havai fişekli kutlama paniğe neden oldu

İSTANBUL - Esenyurt'ta düğün sonrasında gelin ve damadı uğurlamak isteyen yakınları, caddeyi savaş alanına çevirdi. Şahıslar, gece yarısı silah ve havai fişeklerle kutlama yaparken mahalleli bomba korkusu yaşadı. Olay anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre düğün sonrasında gelin ve damadı uğurlamak isteyen yakınları ortalığı savaş alanına çevirdi. Gelin arabasının geçtiği cadde üzerinde havai fişekli kutlama yapan şahıslar, ardından silahla havaya ateş açtı. O dakikalarda çevredeki vatandaşlar, "Bomba mı patladı" diyerek korku dolu dakikalar yaşadı. O anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay sonrasında şikayet üzerine harekete geçen Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri, havaya silahla ateş eden Yunus T.'yi gözaltına aldı. Şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından ise adliyeye sevk edildiği öğrenildi.