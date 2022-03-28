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Düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düğün sonrası çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında son buldu.

SAKARYA (İHA) - Düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde düğün sonrası çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında son buldu. Yumrukların havada uçuştuğu o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Konak Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonu önünde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma yerini kavgaya bırakması sonrasında yaşanan gerginlik, polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle ayırırken, yumrukların havada uçuştuğu anlar ise, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grubun birbirine saldırması, polis ekiplerinin ve vatandaşların kavgayı ayırmaya çalışması yer alıyor.

Düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu

Düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu

Düğün sonrası iki grup arasında kavga çıktı, yumruklar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - 3. Sayfa

Sakarya, Polis, kavga, Düğün, 3. Sayfa, Haberler

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