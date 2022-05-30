Düğün sonrası çıkan kavgayı polis önlendi - Haberler

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Düğün sonrası çıkan kavgayı polis önlendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Düğün sonrası çıkan kavgayı polis önlendi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düğün bitimi akrabalar arası çıkan kavga polis tarafından büyümeden önlendi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düğün bitimi akrabalar arası çıkan kavga polis tarafından büyümeden önlendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Silahtarağa Mahallesi girişinde Selimiye Camii mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, düğünün sonra ermesinin ardından akraba olduğu öğrenilen kalabalık grubun tartışması kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan karakol, asayiş, devriye ve çevik kuvvet ekipleri tarafından kavga büyümeden önlendi.

Kavgaya karışanlar ise polis tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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