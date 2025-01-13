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Düğün Sırasında Havaya Ateş Açıldı: 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Düğün Sırasında Havaya Ateş Açıldı: 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesindeki bir düğünde havaya açılan ateş sonucu 9 yaşındaki Kemal Kızgın yaralandı. Çocuğun durumu kritikken, düğün alanında yaşanan anlar cep telefonuyla kaydedildi. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde maganda kurşunuyla vurulan 9 yaşındaki çocuğun katıldığı düğünde, havaya ateş açıldığı görüntüler ortaya çıktı. Çocuk hastanede hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Turgutlu Mahallesi'nde 11 Ocak günü akrabasının düğününe geldiği sırada havaya ateş açılması sonucu 9 yaşındaki Kemal Kızgın yaralanmış, Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Çocuğun durumunun kritik olduğu, hayatta kalma mücadelesi verdiği öğrenildi.

Düğünde gelin damadın yakınları ve çocuklar alanda oynarken havaya ateş açıldığı görüntüler ortaya çıktı. Düğün sanatçısının defalarca silah sıkılmasın diye anons ettiği öğrenilirken piste yakın yerde sıkılan silah ve düğün sanatçısının kulaklarını kapadığı anlar cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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