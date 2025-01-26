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Düğün Salonunda Silahlı Tartışma: 2 Yaralı, 1 Tutuklama

Düğün Salonunda Silahlı Tartışma: 2 Yaralı, 1 Tutuklama
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün salonunda çıkan tartışmada 2 kişiyi tabancayla vuran zanlı tutuklandı. Olayda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düğün salonunda çıkan ve sokağa taşınan tartışmada 2 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Askeri Sapağı Sokak'ta bulunan düğün salonunda çıkan tartışma sokağa taşındı. Yanında getirdiği silahı çıkartan B.K., tartıştığı B.D. ile O.Ç'ye ateş etti. B.D. bacaklarından, O.Ç. ise kasığından vuruldu. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Zanlı B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. B.K.'nın olayda kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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