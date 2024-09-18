Düğün Salonunda Silahlı Saldırı: 1 Tutuklu

Adana'da düğün salonunun sınırlarını aştığını ileri süren şahıs, hafif makineli tüfekle kurşun yağdırdı. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, 13 Eylül günü Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonu sahibi Cihan T. (37), yanında bulunan başka bir iş yerinin çalışanları Baran D. (26) ve Mehmet Ç. (27) ile "Düğün salonunuzun sınırı burası, bizim iş yerinin sınırlarına girmeyin" diye tartışma yaşadı.

Tartışmanın son bulmasıyla gece saatlerinde R.Ö. (17) hafif ticari araçla düğün salonunun önüne gelerek hafif makineli tüfek ile iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Gasp polisleri 35 saatlik güvenlik kamerası izleyerek R.Ö.'nün kaçtığı yeri belirledi. Şüpheli R.Ö. ve Baran D. evinde saklanırken yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA