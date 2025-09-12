Düğün Salonunda Silahlı Kavga: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğün salonu önünde Özcan Özçelik'i (24) silahla vurarak öldüren şüpheli M.T.T. adliyeye sevk edildi.

Olay, 7 Eylül akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde bir düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, "küfür" nedeniyle Özcan Özçelik ile M.T.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T.T., Özçelik'i tabanca ile 4 yerinden vurdu. Ağır yaralanan Özçelik, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan şüpheli M.T.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyonlar sürerken şüpheli önceki gün polise teslim oldu. Emniyette 2 gün süren ifadesinin ardından M.T.T., çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, olayda ölen Özçelik'in arkadaşlarından 2 sağlık personelini darbeden M.D. de önceki gün yakalanıp tutuklanmıştı. - ADANA