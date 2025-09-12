Haberler

Düğün Salonunda Silahlı Kavga: Genç Adam Hayatını Kaybetti

Düğün Salonunda Silahlı Kavga: Genç Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğün salonu önünde meydana gelen tartışmada, Özcan Özçelik (24) silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi M.T.T., adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğün salonu önünde Özcan Özçelik'i (24) silahla vurarak öldüren şüpheli M.T.T. adliyeye sevk edildi.

Olay, 7 Eylül akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde bir düğün salonu önünde meydana geldi. İddiaya göre, "küfür" nedeniyle Özcan Özçelik ile M.T.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T.T., Özçelik'i tabanca ile 4 yerinden vurdu. Ağır yaralanan Özçelik, hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası kaçan şüpheli M.T.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Operasyonlar sürerken şüpheli önceki gün polise teslim oldu. Emniyette 2 gün süren ifadesinin ardından M.T.T., çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemleri altında Kozan Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, olayda ölen Özçelik'in arkadaşlarından 2 sağlık personelini darbeden M.D. de önceki gün yakalanıp tutuklanmıştı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi

Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'a geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor

Transferde son gün savaşı! Süper Lig devleri aynı isim için yarışıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.