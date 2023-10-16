Bolu'da bir düğün salonunda çıkan kavgada iki grup arasında tekme tokat kavga yaşandı. Polis ekipleri müdahale ederek olayı kontrol altına aldı.

Düğün salonunda ortalık karıştı: Tekme tokat böyle kavga ettiler

BOLU - Bolu'da gece saatlerinde düğün salonunda çıkan kavgada iki grup tekme tokat kavga etti. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Yukarı Soku Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunun çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğünden çıkan iki grup arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle 7-8 kişinin içinde olduğu iki grup tekme tokat birbirine girdi. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Kavga eden şahısları ayırmak için uzun süre uğraş veren polis ekipleri, kısa süre sonra olayı kontrol altına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.