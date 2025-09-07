Haberler

Düğün Salonunda Küfür Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

Düğün Salonunda Küfür Nedeniyle Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde bir düğün salonunun önünde küfür yüzünden çıkan kavgada 20 yaşındaki Ö.Ö., M.T.T. tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından M.T.T. kaçarken, polis geniş güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde düğün salonu önünde küfür etme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 21.30 sıralarında Tuıfanpaşa Mahallesi'ndeki düğün salonu önünde meydana geldi. Daha önce arkadaş oldukları öğrenilen Ö.Ö. (20) ile M.T.T. arasında küfür nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. M.T.T.'nin kullandığı silahtan çıkan 4 kurşunun isabet ettiği Ö.Ö. ağır yaralandı. Düğünde bulunan arkadaşları tarafından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ö., Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastane önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Gelin ve damat da hastaneye geldi. Polis ekipleri, düğün salonu önünde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olayın ardından kaçan M.T.T.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Uyuşturucu kuryesi çıkan avukat tutuklandı

İç çamaşırına gizlemiş! Kameralara yakalanan genç avukat tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dantelli elbisesiyle sere serpe uzanan Hadise'den olay pozlar

Sere serpe uzandı! Baştan aşağı dantel kuşanan Hadise'den olay pozlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.