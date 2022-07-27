Düğün salonun kundaklandığı iddiası ekipleri harekete geçirdi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düğün salonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış sebebi olan kundaklama iddiası ise ekipleri harekete geçirdi. Akyazı'da Konuralp Mahallesinde bulunan düğün salonunda meydana gelen yangında iddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, düğün salonundaki masaları ateşe verdi. Yangının büyümesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Kundaklama iddiası üzerine harekete geçen ekipler ise şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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