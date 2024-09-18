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Düğün Salonu Tartışması Kanlı Bitti

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Adana'da, düğün salonunun sınırları hakkında tartışma yaşayan kişiler arasında çıkan gerginlik, hafif makineli tüfek ile gerçekleşen silahlı saldırıya yol açtı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Düğün salonunun sınırları aştığını iddia edip hafif makineli tüfekle kurşun yağdırdı

ADANA - Adana'da düğün salonunun sınırlarını aştığını ileri süren şüpheli hafif makineli tüfek ile kurşun yağdırdı. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

Olay, 13 Eylül günü Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonu sahibi Cihan T. (37), yanında bulunan başka bir işyerinin çalışanları Baran D. ve Mehmet Ç. ile 'Düğün salonunuzun sınırı burası, bizim işyerinin sınırlarına girmeyin' diye tartışma yaşadı.

Tartışmanın son bulmasıyla gece saatlerinde R.Ö. hafif ticari araçla düğün salonunun önüne gelerek hafif makineli tüfek ile işyerini kurşun yağmuruna tuttu. Bu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Gasp polisleri 35 saatlik güvenlik kamerası izleyerek R.Ö.'nün kaçtığı yeri belirledi. Şüpheli R.Ö. ve Baran D. evinde saklanırken yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa

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