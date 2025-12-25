Gaziantep'te düğünde havaya ateş eden şahıs yakalandı: Ateş etme anları kamerada

Gaziantep'te düğün merasiminde havaya ateş ettiği tespit edilen şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahsın havaya ateş açma anları kameraya yansıdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir düğün sırasında havaya ateş ettiği tespit edilen şahsın yakalanması için çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde, havaya ateş açtığı belirlenen E.M. isimli şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP