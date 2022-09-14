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Düğün magandasına para cezası

3. Sayfa Haberleri

Düğün magandasına para cezası

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde, katıldığı düğün konvoyunda rastgele havaya ateş eden bir kişi polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Çorum'un Osmancık İlçesi'nde, katıldığı düğün konvoyunda rastgele havaya ateş eden bir kişi polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık ilçesinde düğün konvoyunda silahla havaya ateş etme ihbar edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, havaya ateş ettiği belirlenen aracı durdurdu. Şahsın yapılan üst aramasında Zoraki marka kuru sıkı tabir edilen tabanca, fişekler ve torpiller ele geçirildi.

Tabanca, fişek ve torpillere el koyan polis ekipleri, gaz tabancası ile ateş eden şahsa 5729 sayılı kanunun 4/2 maddesi gereğince 'Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar' 2 bin 356 Türk Lirası cezai işlem uyguladı. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmancık Çorum 3. Sayfa Haberler

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