Son dakika haberi... Düğün magandalarının trafiği kapatıp oyun oynadıkları o anlar kamerada - Haberler

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Son dakika haberi... Düğün magandalarının trafiği kapatıp oyun oynadıkları o anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Ankara'da düğün konvoyu yapan bir grup, trafiği kapatarak oyun oynadı.

Ankara'da düğün konvoyu yapan bir grup, trafiği kapatarak oyun oynadı. Diğer araçların geçmekte zorluk yaşadığı görüntüler cep telefonu tarafından kaydedildi.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Yaklaşık 20 araçtan oluşan düğün konvoyu yapan bir grup, trafiği kapatarak davul eşliğinde oyun oynadı. O esnada trafikte olan yolcu otobüsü ve çevredeki diğer araçlar geçmekte zorluk yaşadı. Araç içerisinde bulunan sürücülerin kornalarla isyan ettikleri görüntüler cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

(Muhammed Musab Gümüşer - Doğukan Gürel/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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