Düğün Magandalarına Operasyon: 4 Gözaltı

Afyonkarahisar'da düğün magandalarına yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğünlerde silah atmanın önlenmesi maksadıyla çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde 4 şahıs gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 7 silah, 6 uyuşturucu hap ve 10 mermi ele geçirildi. Olayın ardından yakalanan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR