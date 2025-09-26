Haberler

Düğün Magandalarına Operasyon: 4 Gözaltı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da düğün magandalarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri düğünlerde silah atmanın önlenmesi maksadıyla çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde 4 şahıs gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 7 silah, 6 uyuşturucu hap ve 10 mermi ele geçirildi. Olayın ardından yakalanan şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
