Batman'da düğünde silahlarla havaya ateş açan 3 kişi yakalandı
Batman'da bir düğünde silahlarla havaya ateş açarak toplum güvenliğini tehlikeye atan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahısların üzerinde 2 pompalı silah ve 1 tabanca bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman'da düğünde silahlarla havaya ateş açarak toplum güvenliğini tehlikeye atan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 3 kişi yakalandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Merkez Petrol Mahallesinde bir düğünde havaya ateş açıldığı ihbarını değerlendiren Bayındır Şehit Hasan Gül Polis Merkezi Amirliği ekiplerince şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışmalar kapsamında; 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların kullandığı belirlene 2 pompalı silah ile 1 adet tabancaya konuldu. Şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. - BATMAN