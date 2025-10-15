Düğün Magandalarına Baskın: 55 Silah Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından düğün magandalarına yönelik yapılan operasyonda ekipler baskın yaptıkları adreslerde ellerini nereye attıysa silahı ele geçirirken çamaşır makinesinin içinden de tabanca çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sandıklı ilçesinde düğünlerde havaya ateş açan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda baskın yapılan adreslerde 16'sı ruhsatlı 55 silah ele geçirildi. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalar ise jandarma tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde ekipler arama yapılan adreslerde deyim yerindeyse ellerini nereye attılarsa silah ele geçirdi. Çamaşır makinesinin içinde dahi silah bulunan operasyonda, 22 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edilen şahıslardan 13'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 1'i tutuklanırken 8'i hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - AFYONKARAHİSAR