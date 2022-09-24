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Düğün magandaları suçüstü yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Düğün magandaları suçüstü yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düğünde meskun mahalde silahla havaya ateş eden 3 kişi yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düğünde meskun mahalde silahla havaya ateş eden 3 kişi yakalandı.

Olay, Gaziosmanpaşa Mahallesi Ali Altunışık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kontrol amaçlı sokak üzerindeki düğünü ziyaret etti. Ekipler A.E.K. isimli şahsı silahla havaya ateş ederken yakaladı. Olay yerinde yapılan incelemede S.D.(28) ve B.İ.(32) isimli şahısların üzerinden de 2 adet ruhsatsız tabanca ve silahlara ait 24 adet 9 mm dolu fişek ele geçirildi. A.E.K. isimli şahıs da ruhsatlı tabanca ve tabancaya ait şarjör içinde 9 mm 13 adet fişek bulundu. Olay yeri çalışmasında 22 adet 9 mm boş kovan ele geçirildi.

'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan Asayiş Büro Amirliğine getirilen 3 şahıs ifadelerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Büro Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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