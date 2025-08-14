Düğün Konvoyundaki Magandalar Trafiği Tehdit Etti

Arnavutköy'de düğün konvoyunda bulunan magandalar, tehlikeli hareketler yaparak trafikte tehlike yarattı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de düğün konvoyunda bulunan magandalar tehlikeli hareketler yaparak yürekleri ağza getirdi. Trafiği yavaşlatan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Çevre Yolunda düğün konvoyundaki magandalar trafiği tehlikeye düşürecek hareketler yaptı. Birisi camdan çıkarak bayarak salladı. Konvoya dahil olan başla bir sürücüsü de makas atamaya başladı. Trafiği yavaşlatan magandalar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, bir kişinin araçtan sarktığı ve bir aracın tehlikeli hareketler yaptığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
