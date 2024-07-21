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Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 2 yaralı

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Bolu'da D-100 kara yolunda düğün konvoyunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Düğün konvoyunda zincirleme kaza: 2 yaralı

D-100'de 5 araç birbirine girdi: 2 yaralı

BOLU - Bolu'da D-100 kara yolunda düğün konvoyunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunun Borazanlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyreden düğün konvoyunda plakası öğrenilemeyen bir otomobil aniden fren yaptı. Otomobilin hemen arkasından gelen Burak B. yönetimindeki 81 ABB 020 plakalı otomobil, önündeki otomobile çarpmamak için D-100'de ani fren yaparak durdu. Burak B.'nin arkasından gelen İbrahim K. idaresindeki 14 ABC 234 plakalı otomobil duramayarak önündeki araca çarptı. Peş peşe gelen 3 araç daha kazaya karıştı. Toplamda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada hafif şekilde yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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