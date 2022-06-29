Düğün konvoyunda yolu kapatıp oynayan 6 sürücüye 3 bin 528 TL para cezası

İSTANBUL - Arnavutköy'de hafta sonu düğün konvoyu ile yolu kapatıp oyun oynayan şahıslara toplam 3 bin 528 TL idari para cezası kesildi.

Arnavutköy'de hafta sonu düğün konvoyu yapan bir grup sıkça kazaların meydana geldiği Sazlıbosna - Hadımköy yolunda trafiği durdurarak oyun oynamıştı. Yaklaşık 15 aracın göl üzerinde durarak oyun oynadığı ve diğer araçların geçişte zorlanarak isyan etmişti. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, trafiği engelleyecek şekilde duraklayıp araçlarından inerek oyun oynayan 41 VT 414 plaka sayılı araç sürücüsü Turan T., 34 DTS 995 plaka sayılı araç sürücüsü Önder Ö., 34 EHA 69 plaka sayılı araç sürücüsü Haki K., 34 GL 8425 plaka sayılı araç sürücüsü Yunus B., 34 NZ 7359 plaka sayılı araç sürücüsü Emin B., 34 UD 0573 plaka sayılı araç sürücüsü Fatma Nur A.isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Sürücüler Turan T., Önder Ö., Haki K., Yunus B., Emin B., Fatma Nur A. isimle şahıslara ayrı ayrı olmak üzere "Yolcu indirme kurallarına uymamak" maddesi suçundan 196'şar TL, "Taşıt yolu üzerinde yasaklanan yerde duraklamak" suçundan 196'şar TL, "Yayaların trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunmaları" suçundan 196'şar TL olmak üzere toplamda altı sürücüye 3 bin 528 TL idari para cezası uygulandı.