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(ÖZEL) Düğün konvoyunda yolu kapatıp, havai fişek attılar

3. Sayfa Haberleri

Küçükçekmece E-5 Yanyol'da düğün konvoyunu durdurup yolu trafiğe kapatan şahıslar, havai fişek atarak kutlama yaptı.

Küçükçekmece E-5 Yanyol'da düğün konvoyunu durdurup yolu trafiğe kapatan şahıslar, havai fişek atarak kutlama yaptı. Trafikte de yoğunluğa neden olan gençler, bir süre sonra bölgeden ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde yanyolda yaşanan olayda, gençler düğün konvoyunu durdurup, ellerine kutu alıp havai fişek patlattı. Gençlerin trafiği kapatarak havai fişek patlatması tehlikeye davetiye çıkartırken, trafikte de yoğunluğa neden oldu. Yolu kapatan konvoya diğer sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. Kimsenin müdahalede bulunmadığı konvoy, bir süre sonra kendiliğinden dağıldı.

(Medeni Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece 3. Sayfa Güncel Haberler

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