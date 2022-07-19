Düğün konvoyunda trafiği durdurup drift yaptılar - Düğün konvoyunda trafiği durdurup drift yaptılar Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobil sürücüsünün trafiği durdurup drift yaptıkları anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. - Düğün konvoyunda trafiği durdurup drift yaptılar ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobil sürücüsünün trafiği durdurup drift yaptıkları anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akçay Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir düğün konvoyunda, otomobillerinin plakalarını söküp, trafiği durdurarak drift yapmaya başlayan iki sürücü, ortalığı birbirine kattı. Otomobillerin kendi etraflarında dakikalarca dönüp dirft yapması ve yol ortasında lastik yakması bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, trafiği tehlikeye sokan sürücüler için çalışma başlattı. İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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