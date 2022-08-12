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Düğün konvoyunda trafiği durdurup drift yaptı

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Düğün konvoyunda trafiği durdurup drift yaptı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir düğün konvoyunda otomobil sürücüsünün trafiği durdurarak drift yaptığı anlar, vatandaşların cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir düğün konvoyunda otomobil sürücüsünün trafiği durdurarak drift yaptığı anlar, vatandaşların cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Polis ekipleri sürücüyü tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay, Ünye-Çaybaşı kavşağındaki yolda geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda bulunan bir sürücü, plakasını söktüğü BMW marka otomobille trafiği durdurarak drift yapmaya başladı. Otomobil sürücüsünün sahil yolunu kapatarak yaptığı tehlikeli anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Damat, drift yapan sürücüye alkışla destek verdi

Kaydedilen görüntülerde, drift yapan otomobilin sürekli olarak kendi etrafında döndüğü, lastik yakarak duman çıkarttığı anlar yer alırken, damadın ise sürücüye alkış ile destek verdiği, diğer sürücülerin ise tepki gösterdiği ve bir kameramanın o anları kaydettiği görünüyor.

Polis ekipleri, plakası sökük olan otomobil ve sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ordu 3. Sayfa Haberler

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