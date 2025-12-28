Arnavutköy'de konvoydan havaya ateş açtı: Trafikte faciaya davetiye çıkaran anlar kamerada

İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyunda bulunan bir kişi, camdan sarkarak elindeki silahla havaya ve çevreye ateş açtı. O anlar trafikte seyir halinde bulunan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Çevreyolu Sultangazi istikameti, Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyu yapan grup, trafiği yavaşlatarak ilerlediği sırada araç içerisindeki bir kişi camdan çıkarak elindeki silahla ateş etmeye başladı. Silah sesleriyle birlikte panik yaşayan sürücüler duruma tepki gösterirken, konvoydaki diğer araçların da zikzak yaparak ilerlediği, trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü. Polis ekiplerinin görüntüler üzerine kimliği belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL