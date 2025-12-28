Haberler

Arnavutköy'de konvoydan havaya ateş açtı: Trafikte faciaya davetiye çıkaran anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyunda bulunan bir kişi, camdan sarkarak elindeki silahla havaya ve çevreye ateş açtı. Olay, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, kimliği belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Arnavutköy'de düğün konvoyunda bulunan bir kişi, camdan sarkarak elindeki silahla havaya ve çevreye ateş açtı. O anlar trafikte seyir halinde bulunan başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Çevreyolu Sultangazi istikameti, Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Düğün konvoyu yapan grup, trafiği yavaşlatarak ilerlediği sırada araç içerisindeki bir kişi camdan çıkarak elindeki silahla ateş etmeye başladı. Silah sesleriyle birlikte panik yaşayan sürücüler duruma tepki gösterirken, konvoydaki diğer araçların da zikzak yaparak ilerlediği, trafiği tehlikeye düşürdüğü görüldü. Polis ekiplerinin görüntüler üzerine kimliği belirlenen şahısları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 yaşındaki Adem Yeşilyurt yeteneğiyle Avrupa'nın transfer gözdesi oldu

Henüz 18 yaşında! Bu çocuğu Türkiye'de tutmak imkansız
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın
Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor

Bakanlık gün verip uyardı! 23 ile kuvvetli kar yağışı geliyor
Dünyada vakalar azalıyor, Türkiye'de ise HIV artıyor

Dünya genelinde vakalar azalırken Türkiye'deki tablo korkuttu
18 yaşındaki Adem Yeşilyurt yeteneğiyle Avrupa'nın transfer gözdesi oldu

Henüz 18 yaşında! Bu çocuğu Türkiye'de tutmak imkansız
Ela Rumeysa Cebeci'nin spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç

Spiker kardeşinden açıklama var! Hande Sarıoğlu detayı ilginç
Fazıl Say konserinde korku dolu anlar! Solist aniden yere yığıldı

Fazıl Say konserinde korku dolu anlar! Solist aniden yere yığıldı