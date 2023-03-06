Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düğün konvoyunda otoyol magandalığı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Düğün konvoyunda otoyol magandalığı kamerada Sultangazi yolunda, düğün nedeni ile konvoy yapan bir gurubun otoyolu kapatarak diğer araçların geçişine izin vermediği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Düğün konvoyunda otoyol magandalığı kamerada

İSTANBUL - Sultangazi yolunda, düğün nedeni ile konvoy yapan bir gurubun otoyolu kapatarak diğer araçların geçişine izin vermediği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy - Sultangazi yolunda düğün nedeni ile konvoy yapan bir grup otoyolu kapatarak diğer araçların geçişine müsaade etmedi. O anlar diğer araçlarda bulunan vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, araçların şeritleri kapatarak diğer araçların geçişine müsaade etmediği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu Sultangazi 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title