Düğün konvoyunda otoyol magandalığı kamerada Sultangazi yolunda, düğün nedeni ile konvoy yapan bir gurubun otoyolu kapatarak diğer araçların geçişine izin vermediği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Düğün konvoyunda otoyol magandalığı kamerada

İSTANBUL - Sultangazi yolunda, düğün nedeni ile konvoy yapan bir gurubun otoyolu kapatarak diğer araçların geçişine izin vermediği anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy - Sultangazi yolunda düğün nedeni ile konvoy yapan bir grup otoyolu kapatarak diğer araçların geçişine müsaade etmedi. O anlar diğer araçlarda bulunan vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, araçların şeritleri kapatarak diğer araçların geçişine müsaade etmediği görüldü.