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Düğün Konvoyunda Maganda Dehşeti

Düğün Konvoyunda Maganda Dehşeti
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir düğün konvoyunda magandalar, tabancayla havaya ateş açarak ve havai fişeklerle eğlenceyi tehlikeye soktu. O anlar, vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düğün konvoyunda magandalar, tabancayla havaya doğru defalarca ateş açıp havai fişekler ile dehşet saçtı.

Dün gece saatlerinde Nusaybin'de düğün konvoyunda bulunanlar silahla ateş açıp havai fişekler ile dehşet saçtı. Kazaya davetiye çıkartan durum, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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