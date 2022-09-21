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Düğün konvoyunda korna çalan 7 sürücüye ceza

3. Sayfa Haberleri

Düğün konvoyunda korna çalan 7 sürücüye ceza

Gaziantep polisi, konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 7 araca cezai işlem uyguladı.

Gaziantep polisi, konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 7 araca cezai işlem uyguladı.

Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahriye Üçoklar Bulvarı üzerinde korna çalarak çevreyi rahatsız eden düğün konvoyunu durdurdu. Ekipler, 7 aracın sürücüsüne çevreyi rahatsız ettikleri ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle cezai işlem uyguladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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