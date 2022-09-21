Düğün konvoyunda korna çalan 7 araç sürücüsüne ceza
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Düğün konvoyunda korna çalan 7 araç sürücüsüne cezaGAZİANTEP Gaziantep polisi konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 7 araca cezai işlem uygulandı.
Düğün konvoyunda korna çalan 7 araç sürücüsüne ceza
GAZİANTEP Gaziantep polisi konvoy oluşturarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 7 araca cezai işlem uygulandı.
Gaziantep Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Bahriye Üçoklar Bulvarı üzerinde korna çalarak çevreyi rahatsız eden düğün konvoyunu durdurdu. Ekipler, 7 aracı sürücüsüne çevreyi rahatsız ettiği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle ceza uyguladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa