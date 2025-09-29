Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Şüpheliye 35 Bin Lira Ceza

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş açtığı tespit edilen şüpheliye 35 bin 931 lira idari para cezası uygulanırken, araçta 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nden Denizköy Mahallesi istikametine seyreden düğün konvoyunda havaya ateş açıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli C.P.'nin (28) aracında yapılan aramada 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli C.P.'ye 35 bin 931 lira idari para cezası uygulandı. - SAKARYA