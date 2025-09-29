Haberler

Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan Şüpheliye 35 Bin Lira Ceza

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düğün konvoyunda havaya ateş açan C.P.'ye 35 bin 931 lira idari para cezası kesildi. Araçta yapılan aramada 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karasu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nden Denizköy Mahallesi istikametine seyreden düğün konvoyunda havaya ateş açıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli C.P.'nin (28) aracında yapılan aramada 3 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheli C.P.'ye 35 bin 931 lira idari para cezası uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
