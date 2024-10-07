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Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Düğün Konvoyunda Havaya Ateş Açan 2 Şahıs Gözaltına Alındı
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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, düğün konvoyu sırasında havaya ateş eden 2 kişi yakalandı. Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde düğün konvoyu sırasında havaya ateş eden 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde gerçekleşmişti. Düğün konvoyunda araçtan inen magandalar, ellerindeki silahlarla sokak arasında sağa sola bilinçsizce ateş açmıştı. Hem sokağı trafiğe kapatan hem de havaya ateş açan magandaların cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerinin ortaya çıkması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, şahısların adreslerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen C.H. (18) ve H.S. (25), bulundukları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Polis, adreste yaptığı aramada 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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