Düğün Konvoyunda Hatalı Sollama: Kamyon Sürücüsünden Tepki Çeken Davranış
Bilecik'te bir düğün konvoyundan sıkılan kamyon sürücüsü, önünde 8 araç olmasına rağmen hatalı sollama yaparak tepkilere neden oldu. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Bilecik'te geliş gidiş tek şeritli yolda düğün konvoyundan sıkılan kamyon sürücüsünün hatalı sollama yapması tepkilere neden oldu.
Bilecik-İnegöl kara yolunda ilerleyen bir düğün konvoyundan sıkılan 11 BLV 06 plakalı kamyon sürücüsünün hatalı sollama yapması tepkilere neden oldu. O an düğün konvoyunda bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasını ile görüntülenirken, kamyon sürücünün önündeki 8 araç olmasına rağmen sollama yaptığı görüntülendi.
Öte yandan karşı şeritten herhangi bir araç gelmemesi muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu. - BİLECİK