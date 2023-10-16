Düğün konvoyunda gelin arabasının önünü kesen çocuk ağır yaralı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde düğün konvoyunda bulunan gelin arabasının önünü kesen 12 yaşındaki bir çocuk, aracın altında kaldı. Küçük çocuk, ağır yaralı olarak hastanede yaşam mücadelesi verirken araç sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 19.15 sıralarında Barış Mahallesi Şehit Pilot Volkan Koçyiğit Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda en önde yer alan ve O.A.A. idaresindeki 35 BEJ 855 plakalı gelin arabası, caddede seyir halindeyken çocuklar aracın önünü kesti. Suriye uyruklu olduğu öğrenilen A.H. (12) ise aracın çarpması sonucu otomobilin altına girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşam mücadelesi veriyor

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, A.H.'in ağır yaralandığı belirlendi. 12 yaşındaki çocuk, sağlık ekipleri tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü O.A.A. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR