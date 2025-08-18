Düğün Konvoyunda Drift ve Havaya Ateş Açanlara Cezalar Kesildi

Kartal'da düğün konvoyu sırasında havaya ateş açan ve aracıyla drift yaptığı tespit edilen 3 kişi hakkında toplam 49 bin lira para cezası uygulandı.

Olay, 17 Ağustos günü Kartal'da meydana geldi. Vatandaşlar tarafından kayda alınan görüntülerde, düğün konvoyu yapan birkaç şahsın trafik ve genel güvenliği tehlikeye sokacak şekilde araç kullanıp havaya ateş ettiği görüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda; plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen S.S. (19) ve Y.S.S.(20) isimli şahısların havaya ateş ettiği, aynı konvoyda yer alan diğer araç sürücüsü H.S. (20) isimli şahsın ise drift yaptığı belirlendi. Aynı adreste bulunan ve olaya karıştığı tespit edilen G.E, S.S., H.S. ve Y.S.S. isimli şahıslar kullanmış oldukları kuru sıkı tabanca ile beraber yakalandı.

Öte yandan, H.S isimli şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun; 67/1-D (Drift yapmak), 73/A (Trafiğin seyrini tehlikeye düşürmek ve kamunun huzurunu bozmak) ve 30/1-B (Cam filmi) maddelerinden toplam 49 bin 552 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Konu ile ilgili yakalanan Y.S.S. isimli şahıs ise adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL