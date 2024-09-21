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Düğün Konvoyunda Ateşlenen Mermi, 7 Yaşındaki Nisa'nın Hayatına Mal Oldu

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Muş'ta bir düğün konvoyunda ateşlenen mermi, balkonda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına isabet etti. Tüm müdahalelere rağmen küçük kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düğün konvoyunda ateşlenen mermi, balkondaki 7 yaşındaki Nisa'yı hayattan kopardı

ELAZIĞ - Muş'ta bir düğün konvoyunda ateşlenen mermi, balkonda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına isabet etti. Ağır yaralanan ve Elazığ' sevk edilen Sönmez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muş'ta bir düğün konvoyu sırasında yaşanan talihsiz olay, büyük bir üzüntüye neden oldu. Düğün kutlamaları sırasında, konvoydan ateşlenen bir mermi, balkonda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez'in başına isabet etti. Olayın ardından sağlık ekipleri, küçük Nisa'ya müdahale ederek Muş Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olarak değerlendirilen Nisa Elazığ'daki bir hastaneye sevk edildi. burada da acil müdahale gerçekleştirilen küçük kız yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Düğün Konvoyunda Ateşlenen Mermi, 7 Yaşındaki Nisa'nın Hayatına Mal Oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - 3.Sayfa

Muş

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