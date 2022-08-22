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Düğün konvoyu yaptılar diğer araçlara yol vermediler

3. Sayfa Haberleri

Gaziosmanpaşa'da düğün konvoyu oluşturarak trafik güvenliğinin tehlikeye sokulduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Gaziosmanpaşa'da düğün konvoyu oluşturarak trafik güvenliğinin tehlikeye sokulduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Metris Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre düğün konvoyu oluşturan bir sürücü grubu, diğer sürücülere yol vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Yaşanan o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziosmanpaşa 3. Sayfa Güncel Haberler

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